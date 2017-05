So viel Krach machen Riesenschildkröten beim Sex

Mit diesem Anblick haben die Besucher des "Melbourne Zoo" in Australien sicher nicht gerechnet: Zwei Aldabra-Riesenschildkröten paaren sich – und das überaus geräuschvoll. Bei der Paarung verwandeln sich die sonst ruhigen Tiere in wahre Krachmacher. Die rauen und heiseren Laute der aufgeregten Männchen sind über einen Kilometer weit zu hören. Der natürliche Lebensraum der Spezies sind die Seychellen und das Aldabra-Atoll im Indischen Ozean. Hier findet die Paarungszeit in der Regenzeit von Oktober bis April statt. Im Anschluss legen die Weibchen ihre Eier in bis zu drei Gelegen. Jedes davon besteht aus 5 bis 25 Eiern. Die Jungtiere schlüpfen nach circa acht Monaten und erreichen nach 15 bis 30 Jahren die Geschlechtsreife. Aldabra-Riesenschildkröten können sehr alt werden. Das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts geborene Männchen "Adwaita" wurde laut Angaben des Zoos von Kalkutta in Indien 256 Jahre alt. Die Tiere verfügen über kein gutes Hörvermögen. Es wird vermutet, dass die Paarungslaute der Männchen dazu dienen, die Weibchen zu beruhigen. Die Schildkröten empfinden den Lärm möglicherweise als ein zärtliches Flüstern.