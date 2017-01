Dieser Vogel ist in einer äußerst misslichen Lage. Denn er ist mit seinen winzigen Krallen am Stahlzaun festgefroren. Nelson Wilson will gerade seine Pferde füttern, als er den kleinen Finken entdeckt. Die kalten Temperaturen in Idaho im amerikanischen Nordwesten haben das Tier offenbar überrascht. Doch Wilson rettet den Finken - ganz behutsam. Mit seinem warmen Atem haucht er die Krallen wieder frei. Und nebenbei landet er mit über 800.000 Klicks einen echten Youtube–Hit.