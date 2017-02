Die Geschichte des kleinen Flughundbabys im Safari Park im Zoo von San Diego ist süß und bewegend zugleich. Das Baby hatte einen schwierigen Start in das Leben. Die Mutter des Flughundbabies lag bereits am 11. Januar in den Wehen. Aufgrund von Schwierigkeiten wagten die Ärzte des Safari Parks einen Notfallkaiserschnitt. Allerdings verstarb die Mutter des Kleinen bei der Operation. Ihr Sohn wird daher nun von Pflegern per Hand aufgezogen. Das ist alles andere als einfach: Der Kleine wird rund um die Uhr betreut. Alle zwei Stunden gibt es Futter. Weil er dabei immer mal wieder einschläft oder spielen will, kann die Fütterung schon mal bis zu 45 Minuten dauern. Das Flughundbaby lebt erst einmal noch in einem Inkubator.