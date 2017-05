Es ist der Alptraum jedes Wassersportlers: Aus dem Lautsprecher eines Polizeihubschraubers tönt: "Sie paddeln in der Nähe von etwa 15 großen Weißen Haien." Der stellvertretende Sheriff aus Orange County im US-Bundestaat Kalifornien fordert die Stehpaddler auf, das Wasser in Ruhe zu verlassen. Die Tiere sind bis in die Brandungszone des "Capistrano Beach" vorgedrungen. Die Feuerwehr warnt: Besucher betreten den Strand "auf eigene Gefahr". 2017 wurden bereits mehrfach Haie vor der Küste Kaliforniens gesichtet.