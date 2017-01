Video in Textform





K.o. in Runde eins. Wie konnte es nur zu dieser Blamage kommen? Die Terrasse ist hier ganz offenbar des Hahns Revier. Und wenn Hund und auch Herrchen nicht hören wollen,da müssen sie eben fühlen, dachte sich der stolze Gockel. Ring frei für Hahn gegen Herrchen samt Hundewelpen. Geschickt ausgewichen. Und dann doch gestürzt. Da können Herrchen und Hundewelpe im Nachhinein noch so bellen. Dem Hahn macht so ein bisschen Gegackert rein gar nichts aus.