Katze überlebt mit zehn Zentimeter langem Pfeil im Kopf

Ein kleines Wunder aus dem US-Bundestaat Utah. Katelyn Halpin und Carson Kelley fand diese 6 Monate alte Katze mit einem 10 Zentimeter langer Pfeil im Kopf. Nur knapp verfehlte das Geschoss das Gehirn von Miss Kiss, wie das Tier von seinen Rettern getauft wurde.

Veterinäre aus einem Tierheim in Spanish Fork konnten den Pfeil ohne Komplikationen entfernen. Der Fall von Miss Kiss ist kein Einzelfall. Bewohner der Kleinstadt berichten von Blasrohrpfeilen in Vorgärten und sogar in Autoreifen. Miss Kiss ist mittlerweile wohlauf. Bei Katelyn und Carson hat der Stubentiger ein neues Zuhause gefunden.