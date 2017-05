Es ist ein Gipfeltreffen der besonders bissigen Art: In Botswana duellieren sich ein Krokodil und gleich zwei Löwen. Aber wie kommt es zu dem ungewöhnlichen Kräftemessen? Zwei Löwenbrüder wollen einen Fluss durchqueren, doch sie zögern am Ufer. Die Tiere wissen: Im Wasser lauert die Gefahr. Trotzdem riskiert der jüngere Löwe das Bad - sein älterer Bruder folgt ihm vorsichtig. Prompt nähert sich zielstrebig ein Krokodil. Und greift den kleineren Löwen kurz vor dem rettenden Ufer an! Doch der große Bruder eilt sofort zur Hilfe. Laut Augenzeugen verlassen nach diesen Videoaufnahmen beide Löwen nahezu unverletzt den Fluss. Punktsieg für den König der Tiere. Und den Familienzusammenhalt.