Es sind mysteriöse Aufnahmen: Scott McCormick kippt einen Eimer in den St. John’s River im US-Bundestaat Florida – und der Fluss "explodiert". Was steckt hinter diesen ungewöhnlichen Aufnahmen? Die Antwort: Manatis. Die Seekühe reagieren sehr heftig auf die Störung und wirbeln bei der Flucht das Wasser auf. Möglicherweise seien die Manatis gerade dabei gewesen, sich zu paaren, sagt ein Sprecher der Artenschutzbehörde "FCW" in Florida. McCormick veröffentlicht das Video auf Facebook – und erntet den Hass der Internetgemeinde. Doch nicht nur das Internet reagiert: Floridas Artenschutzbehörde ermittelt gegen McCormick wegen Belästigung der unter Naturschutz stehenden Tiere.