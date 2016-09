Schlagartig Großfamilie! Hund gebiert 17 Welpen

Bad Zwischenahn, 08.09.16: Schlagartig Großfamilie: Gleich 17-facher tierischer Nachwuchs ist bei einer Familie in Niedersachsen eingezogen. Die Dogge Mäuschen hat Ende August so viele Welpen geworfen, dass es in der Wohnung ziemlich wuselig zugeht. Dass gleich 17 Hundesbabies auftauchten, hat auch die Tierärzte überrascht, die bei Mäuschen einen Kaiserschnitt ansetzen mussten. O-Ton Anja Köhler, erschöpftes aber glückliches Frauchen «Ja, und dann sind wir da hingefahren und haben sie abgeholt. dann lagen sie da in drei Wäschekörben verteilt. Den einen hatten wir erst gar nicht gesehen und dann dachte ich, ach, sind ja doch nicht so viele und dann sagte die Ärztin, ne, ne, da steht noch einer. Und dann mussten wir erstmal eine Shoppingtour machen auf dem Nachhauseweg, Babyflaschen besorgen, dieses Welpenpulver besorgen. Ja, und dann ging der Stress los.» Alle zwei bis drei Stunden muss Anja Köhler die Tiere füttern und versorgen - das schlaucht. Es ist aber auch toll, dass alle Tiere überlebt haben, sagt das stolze Frauchen.