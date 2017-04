Achtung, Schlangenalarm! Mit diesem Besucher haben die Gäste eines Internetcafés in Thailand bestimmt nicht gerechnet: Eine "Gebänderte Rattennatter" greift einen arglosen Kunden beim Öffnen der Ladentür an. Blitzschnell schießt die Schlange ins Innere des Cafés. Die Anwesenden geraten sofort in Aufruhr. Der Mann landet vor Schreck auf dem Boden. Einige der Anwesenden müssen sich über die panische Reaktion des Mannes schlapp lachen. Die "Gebänderte Rattennatter" ist nicht giftig, jedoch kann sie bei Gefahr heftig zubeißen. Aber woher soll man das in solch einem Augenblick auch schon wissen?