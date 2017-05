Dusty "The Wildman" Crum macht sich auch schon mal schmutzig, wenn es um die Sache geht. Crum arbeitet als Orchideenzüchter. In seiner Freizeit aber jagt er Pythons - in den Everglades Sümpfen in Florida. Dort versuchen Umweltschützer die invasive Art auszurotten. Geldprämien sollen die Jäger anspornen. Für dieses gut 5,50 Meter lange Exemplar bekommt Crum 375 US-Dollar. Experten schätzen die Python-Population in den Everglades auf mehrere Zehntausend. Eine Ausrottung ist wohl unwahrscheinlich. Aber „The Wildman" Crum und seine Kollegen tun alles, um die Zahlen niedrig zu halten.