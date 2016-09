Es sind verstörende Bilder, die die Partei Partido Animalista Contra el Maltrato Animal aus Spanien veröffentlicht hat. Sie zeigen eine Stierkampfarena in Valmojado Mancha, rund 50km von Madrid entfernt. Doch hier stehen keine Stiere zur Schau, sondern Kälber. Laut der Partei werden jährlich Tausende Kälber in Stierkampfarenen getötet - zum Spaß von Kindern. Die Tiere haben zum Teil nicht einmal Hörner, was den Kampf für die vermeintlichen Torreos geradezu ungefährlich macht. Umso schwerer wiegt der Vorwurf des Tötens aus Unterhaltung. Ein Stich in den Nacken und die Tiere bluten bei lebendigem Leibe aus. Die Gemeinde warf der Partei vor, das Video sei gar nicht in Valmojado Mancha aufgenommen worden. Als Reaktion wurde eine längere, vollständigere Version hochgeladen, die nicht nur das volle Ausmaß der Grausamkeit zeigt, sondern eben auch den Applaus des Publikums,was den Vorwurf zum Töten aus Unterhaltung sehr plausibel wirken lässt.