Hilflos lag sie da, die gestrandete Rundschwanzseekuh. Und dann hieß es in Clearwater im US-Bundesstaat Florida jüngst: Teamwork. Gemeinsam mit der Feuerwehr strengten sich die Helfer spontan an, mehrere der Meeressäuger zurück ins rettende Nass zu schieben. Das schien gar nicht so leicht zu sein. Als es dann schließlich gelang, freuten sich nicht zuletzt die Retter.