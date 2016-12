Wen haben wir denn da entdeckt. Unterwegs am Meeresgrund mit einem strahlenden Tentakel-Drachenkopf. Elegant tarnt er sich, mit seinen Flossen und Tentakeln, hier in seinem Lebensraum: einem Riff nahe der Insel Alor in Indonesien. Nur selten nutzt der Tentakel-Drachenkopf seine Flossen auch zum Schwimmen. Viel lieber kriecht diese Fischart wie hier über den Meeresgrund. Oft verharren sie lange durch sein Aussehen perfekt getarnt in einem Riff, bis Beute erscheint, um dann schlagartig zuzuschnappen. Dieser hier hat keinen Hunger und schlendert vor sich hin. Das sei ihm vergönnt, so majestätisch, wie dieses Exemplar aussieht.