Gewaltiger Python versteckt sich unter dem Bett eines 13-Jährigen

Es sind haarsträubende Aufnahmen aus dem thailändischen Chachoengsao. Im Kinderzimmer des 13-jährigen Nong entdeckt Mutter Thanapoom Lekyen einen gewaltigen Python. Am Morgen liegt die Katze der Familie plötzlich tot vor dem Kinderzimmerfenster. Thanapoom bemerkt eine Bewegung im Raum, schaut hinein und sieht die drei Meter lange Schlange. Glücklicherweise schläft Sohn Nong am Vorabend im Schlafzimmer seiner Mutter ein. Sie bringt ihn nicht in sein eigenes Bett. Ein Zufall, der dem Jungen möglicherweise das Leben rettet. Pythons sind zwar nicht giftig, aber sie töten ihre Beute durch umschlingen und ersticken. Die Helfer benötigen 15 Minuten, um die Würgeschlange einzufangen. Das aggressive Exemplar soll durch das Fenster in die Wohnung der Familie eingedrungen sein. Letztlich wird das Tier abtransportiert und wieder in die Wildnis entlassen. Das Fazit von Nongs Mutter: "Ein Schutzengel muss über ihn gewacht haben".