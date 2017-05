Was treibt hier im Wasser? Schmelzendes Packeis oder Plastikmüll? Nein, diese Insel ist lebendig. Eine große Gruppe Seelöwen entspannt sich im Küstengewässer "Lutak Inlet". Die Aufnahmen aus dem US-Bundesstaat Alaska zeigen, wie sich die geselligen Tiere dicht an dicht im Wasser tummeln. Seelöwen ernähren sich fast ausschließlich von Fisch. Oft jagen sie in Gruppen, um ihre Beute bei der Jagd einzukreisen. Und Entspannen nach der Jagd geht anscheinend auch besser zusammen als alleine.