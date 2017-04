Dieser Hund hat einfach keinen Bock auf die Tierklinik

Er hat keine Lust mehr, eingesperrt zu sein. General heißt dieser Hund und eigentlich sollte er in der Tierklinik in Stafford, im US-Bundesstaat Virginia, nur so lange bleiben, bis seine Familie wieder aus der Urlaub zurück ist, doch darauf hatte er keine Lust. Der 10-jährige Hund beschloss gegen vier Uhr morgens nach der zweiten Nacht in der Klinik, selbst etwas Urlaub zu machen. Überwachungskameras zeigen, wie der geschickte General einfach alle Türen bis zum Ausgang aufmacht. Die Angestellten der Klinik und die örtlichen Polizisten fingen daraufhin an ihn zu suchen. Sein Herrchen cancelte den Familienausflug und kehrte zur Klinik zurück. Da General schon häufiger dort war, kannte er sich in der Gegend gut aus. Er machte es sich entspannt auf einem Rasen in der Nachbarschaft gemütlich. Dort wurde er dann auch,15 Stunden nach seinem Ausbruch, gesund und munter entdeckt. Das nächste Mal nimmt ihn sein Herrchen nun vielleicht mit in den Urlaub.