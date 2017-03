Viele Hinweise zu gesuchtem mutmaßlichen Kindesmörder

Herne (dpa) - Die Polizei hat bundesweit Hinweise zum mutmaßlichen Kindesmörder aus Herne erhalten. Man gehe diesen mit Hochdruck nach, sagte ein Sprecher. Die Fahndung sei nicht auf das Ruhrgebiet beschränkt. Es gebe Hinweise zu dem 19 Jahre alten Verdächtigen in vielen Städten. Eine ganz heiße Spur habe man aber nicht. In der Nacht gingen bei der Leitstelle der Polizei in Siegen mehrere Hinweise zum gesuchten Marcel H. ein. Im Raum Wilnsdorf laufen deshalb umfangreiche Fahndungsmaßnahmen.