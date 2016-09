Budapest - Beim Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge sind am Sonntag in der Nähe von Budapest vier Menschen getötet worden. In dem einen Flugzeug kamen drei Menschen, im anderen eine Person ums Leben, berichtete die Nachrichtenagentur MTI unter Berufung auf den örtlichen Katastrophenschutz. Unter den Opfern war demnach auch ein Kind. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar.