Vier von fünf Deutschen sind für Abzug der Bundeswehr aus der Türkei

Berlin - Vier von fünf Deutschen befürworten einen Abzug oder die Verlegung der in der Türkei stationierten Bundeswehrsoldaten. Das hat eine Umfrage des Instituts Civey im Auftrag der «Welt» ergeben. Die Befürworter teilen sich demnach in zwei Gruppen auf: 40,8 Prozent würden die Bundeswehrsoldaten in ein anderes Land verlegen, 38,8 Prozent nach Deutschland abziehen. Etwa 270 Bundeswehrsoldaten sind auf den Luftwaffenstützpunkten Konya und Incirlik in der Türkei am internationalen Anti-Terror-Einsatz gegen die Terrormiliz IS beteiligt.