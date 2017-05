Von der Leyen: Noch nicht durch das Schlimmste durch

Berlin - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen erwartet bei der Aufklärung von Missständen in der Bundeswehr noch weitere schwere Fälle. «Es wird noch viel hochkommen, das ist gar keine Frage. Da warne ich auch gleich alle, dass wir uns da nicht zurücklehnen», sagte die CDU-Politikerin am Sonntag in der ARD-Talkshow «Anne Will». «Wir sind noch nicht durch das Schlimmste durch.» Es müsse mit aller Härte» und Offenheit aufgeklärt werden.