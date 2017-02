Von Schweiger bis Glööckler: Berlinale-Partys bis in die Nacht

Berlin – Der Party-Marathon auf der Berlinale ist in vollem Gange. Prominente wie Senta Berger, Til Schweiger, Anke Engelke, Bundestrainer Joachim Löw oder Designer Harald Glööckler kamen zu den diversen Partys, die traditionell am ersten Berlinale-Wochenende stattfinden und jedes Mal hunderte Gäste anlocken. Bei der Party der «Bild»-Zeitung ritt Schauspielerin Emilia Schüle auf einem Schimmel durch das Lokal. Eine Anspielung an den legendären New Yorker Club 54, durch den Bianca Jagger einst auf einem Schimmel ritt.