Vor Steinmeier-Besuch in Kiew: Tote und Verletzte in der Ostukraine

Kiew/Moskau - Kurz vor einem Besuch von Außenminister Frank-Walter Steinmeier in Kiew haben die Spannungen in der Ostukraine erneut zugenommen. Bei Gefechten mit prorussischen Separatisten seien mindestens zwei Regierungssoldaten getötet und fünf verletzt worden, teilte die ukrainische Führung mit. Die Aufständischen berichteten ihrerseits von Beschuss durch die Armee. Steinmeier will an diesem Mittwoch mit seinem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault nach Kiew reisen, um die festgefahrenen Friedensbemühungen wieder in Gang zu bringen.