Waffenruhe in Syrien soll beginnen - Iran signalisiert Unterstützung

Damaskus - Vor dem Beginn der geplanten Waffenruhe in Syrien hofft das Land auf einen möglichen Durchbruch im jahrelangen Bürgerkrieg. Der in der Region einflussreiche und mit dem syrischen Regime verbündete Iran will den Plan für eine Kampfpause unterstützen. Zur Zeit des Sonnenuntergangs sollen die Waffen schweigen. US-Außenminister John Kerry und der russische Chefdiplomat Sergej Lawrow hatten einen entsprechenden Plan in der Nacht zum Samstag in Genf vorgestellt. Russland ist mit der syrischen Regierung verbündet, die USA unterstützen Rebellengruppen.