Waffenruhe in Syrien soll zum Sonnenuntergang beginnen

Damaskus - Im Syrien startet heute ein erneuter Anlauf für Frieden in dem Bürgerkriegsland. Zum Sonnenuntergang sollen die Waffen schweigen. Die Außenminister der USA und Russland hatten den zuvor ausgehandelten Plan am Samstag vorgestellt. Er soll die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen beenden und Hilfslieferungen an die Zivilisten in belagerten Gebieten des Landes zulassen. Vor Beginn der Waffenruhe hatten die Konfliktparteien ihre Angriffe noch einmal verstärkt. Durch eskalierende Gewalt wurden am Wochenende mehr als 100 Zivilisten getötet.