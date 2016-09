Wahlkampfabschluss in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin - Wahlkampfendspurt in Mecklenburg-Vorpommern: SPD, Linke und CDU versuchen noch einmal mit Politikprominenz Wähler zu mobilisieren. Umfragen zufolge könnte die AfD bei der Landtagswahl am Sonntag die CDU überrunden und zweite Kraft nach der SPD werden. Bei einer SPD-Veranstaltung in Rostock-Warnemünde werden neben Ministerpräsident Erwin Sellering auch Parteichef Sigmar Gabriel und Familienministerin Manuela Schwesig erwartet. Die Linke holt sich Unterstützung vom früheren Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Gregor Gysi. Die CDU hat Kanzlerin Angela Merkel eingeladen.