Wall Street: Der Trump-Rally geht die Luft aus

New York - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat in dieser Woche den größten Verlust seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten verbucht. Der Optimismus der Anleger darüber, dass Trump liefern kann, was er den Wählern versprochen hat, schwindet allmählich. Der Dow schloss zwar nur mit einem moderaten Minus von 0,29 Prozent auf 20 596,72 Punkten. Im Wochenverlauf summiert sich der Verlust damit aber immerhin auf 1,5 Prozent. Der Kurs des Euro wurde zu 1,0803 Dollar gehandelt.