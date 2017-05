Wall Street setzt Erholung fort

New York - Der Dow Jones hat sich weiter von seinem Kursrutsch Mitte letzter Woche erholt. Der US-Leitindex legte um 0,43 Prozent auf 20 894,83 Punkte zu. Am letzten Mittwoch hatte der Wirbel um Präsident Donald Trump die Anleger noch stark verunsichert, bevor sich die Stimmung in den folgenden Tagen wieder etwas aufhellte. Der langfristige Aufwärtstrend sei weitgehend intakt, sagten Börsianer. Der Euro hielt sich auf hohem Niveau und kostete zuletzt 1,1241 US-Dollar.