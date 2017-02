Kalenderblatt 2017: 1. März

Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. März 2017:

HISTORISCHE DATEN

2015 - Die Sudetendeutsche Landsmannschaft fordert nicht länger die Rückgabe der früheren Heimat von Tschechien. Das beschließt die Bundesversammlung des Vertriebenenverbandes.



2012 - Der Europäische Gerichtshof bremst den Führerscheintourismus.In anderen EU-Ländern erworbene Ersatzführerscheine sind nur gültig, wenn ihr Besitzer wirklich im Ausland gewohnt hat.



2002 - Der Bundesrat wählt den bisherigen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, zum Nachfolger der Präsidentin Jutta Limbach.



2000 - Die Fernseh-Sendung «Big Brother» startet auf RTL II.



1992 - Die jugoslawische Teilrepublik Bosnien-Herzegowina wird nach einer Volksbefragung unabhängig.



1952 - Die Insel Helgoland wird von den Briten wieder unter deutsche Verwaltung gestellt.



1932 - Der 20 Monate alte Sohn des amerikanischen Flugpioniers Charles Lindbergh wird entführt und getötet.



1923 - Die Höchstgeschwindigkeit für Autos in Stadtverkehr wird im Deutschen Reich auf 30 km/h verdoppelt.



1872 - Der Yellowstone-Nationalpark in den Rocky Mountains wird als erstes Gebiet der USA unter Naturschutz gestellt. Er ist damit der erste Nationalpark der Welt.

AUCH DAS NOCH

2010 - dpa meldet: Mehr als 5000 nackte Menschen haben sich vor dem berühmten Opernhaus in Sydney ablichten lassen. Sie zogen sich für den New Yorker Fotografen Spencer Tunick aus, der sich mit seinen «nackten» Installationen vor berühmten Kulissen einen Namen gemacht hat. Seinem Aufruf waren mehr als doppelt so viele Leute gefolgt, wie er erwartet hatte.

GEBURTSTAGE

1957 - Sylvia Löhrmann (60), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Stellvertretende Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen seit 2010



1947 - Hans Christoph Blumenberg (70), deutscher Regisseur («Beim nächsten Kuss knall ich ihn nieder») und Autor



1942 - Harald Kujat (75), deutscher Offizier, Generalinspekteur der Bundeswehr 2000-2002, Vorsitzender des Nato-Militärausschusses 2002-2005



1937 - Günther Bosch (80), deutscher Tennistrainer, trainiert Boris Becker 1984-87



1927 - Harry Belafonte (90), amerikanischer Sänger («Matilda»), und Schauspieler («Carmen Jones»)

TODESTAGE

2014 - Alain Resnais, französischer Filmregisseur («Letztes Jahr in Marienbad»), Hauptvertreter der «Neuen Welle», geb. 1922



2012 - Lucio Dalla, italienischer Liedermacher und Sänger («Caruso»), geb. 1943