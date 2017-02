Kalenderblatt 2017: 15. Februar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Februar 2017:

7. Kalenderwoche, 46. Tag des Jahres

Noch 319 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Claude, Sigfrid

HISTORISCHE DATEN

2016 - Bei Raketenangriffen auf mindestens fünf Krankenhäuser und zwei Schulen in Syrien kommen nach UN-Angaben fast 50 Menschen ums Leben, darunter auch Kinder.

2015 - Nach Hinweisen auf einen möglichen Terrorakt wird der Karnevalsumzug in Braunschweig knapp zwei Stunden vor dem Start abgesagt.

2007 - Der Holocaust-Leugner Ernst Zündel wird nach jahrelanger antijüdischer Hetze zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Landgericht Mannheim spricht damit die Höchststrafe für Volksverhetzung gegen ihn aus.

2002 - Der frühere Fußball-Bundestrainer Berti Vogts wird neuer schottischer Nationalcoach.

1997 - Die Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation einigen sich nach dreijährigen Verhandlungen in Genf auf ein weltweites Abkommen zur Öffnung der Telekommunikationsmärkte.

1992 - Die deutschen Sprinterinnen Katrin Krabbe, Grit Breuer und Silke Möller werden vorläufig wegen Doping-Verstoßes vom Deutschen Leichtathletik-Verband für vier Jahre gesperrt.

1982 - Die Bohrinsel «Ocean Ranger» kentert in einem Sturm vor der Küste Neufundlands (Kanada) und reißt 84 Menschen in den Tod.

1957 - Nach vier Monaten geht der bis dahin längste Arbeitskampf in der Bundesrepublik, ein Streik in der Metallindustrie Schleswig-Holsteins, mit einem Kompromiss zu Ende.

1867 - Der Walzer «An der schönen blauen Donau» von Johann Strauß (Sohn) wird im Wiener Dianasaal uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

2006 - dpa meldet: Ein «Dinosaurier» hat in der Nacht ein Ehepaar aus Rheinfelden in Baden-Württemberg in Angst und Schrecken versetzt. Das Paar hatten den Exoten in seinem Garten entdeckt und die Polizei gerufen. Die gab schnell Entwarnung: Das «Ungeheuer» entpuppte sich als Spielzeug-Dino aus Hartgummi, wie die Polizei mitteilte.

GEBURTSTAGE

1972 - Michelle (45), deutsche Schlagersängerin («Wer Liebe lebt»)

1972 - Clemens Schick (45), deutscher Schauspieler («Casino Royale»)

1962 - Michael (55) und Ulrich Roth (55), deutsche Handballspieler

1947 - John Adams (70), amerikanischer Komponist und Dirigent

1947 - Wencke Myhre (70), norwegische Schlagersängerin und Entertainerin («Er hat ein knallrotes Gummiboot»)

TODESTAGE

2007 - Ray Evans, amerikanischer Songwriter («Que Sera, Sera»), geb. 1915

1992 - Hermann Axen, deutscher Politiker, Mitglied des SED-Politbüros 1970-1989, geb. 1916