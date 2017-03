Kalenderblatt 2017: 7. März

Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. März 2017:

10. Kalenderwoche

66. Tag des Jahres

Noch 299 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Felizitas, Johannes, Reinhard, Volker

HISTORISCHE DATEN

2016 - Russlands Tennisstar Maria Scharapowa macht öffentlich, dass sie ein verbotenes Herz-Kreislauf-Mittel genommen hat. Wegen Dopings ist die fünffache Grand-Slam-Siegerin bis April 2017 gesperrt.

2014 - Europas Konservative nominieren in Dublin den Luxemburger Jean-Claude Juncker als Spitzenkandidaten für die Europawahl vom 22. bis 25. Mai.

2012 - Die norwegische Staatsanwaltschaft erhebt offiziell Anklage wegen Terrorismus und vorsätzlichen Mordes gegen den Massenmörder Anders Behring Breivik, der für den Tod von 77 Menschen verantwortlich gemacht wird.

2007 - Aus den Wahlen zum nordirischen Regionalparlament geht die pro-britische Protestantenpartei DUP als stärkste Kraft hervor. Dahinter landet die pro-irische katholische Sinn Fein. Am 8. Mai wird eine gemeinsame überkonfessionelle Regierung vereidigt.

2002 - Der Hamburger Kaffee-Röster Tchibo verkauft seine traditionsreiche Zigarettentochter Reemtsma an den britischen Konzern Imperial Tobacco.

1971 - Die «Lach- und Sachgeschichten für Kinder», später in «Die Sendung mit der Maus» umbenannt, werden erstmals im WDR ausgestrahlt.

1963 - Zum Abschluss zwölf Wochen dauernder Verhandlungen unterzeichnen Polen und die Bundesrepublik in Warschau ein Handelsabkommen.

1907 - An der Börse in der New Yorker Wall Street bricht der Aktienmarkt zusammen. Es kommt zu einer bis ins nächste Jahr andauernden Wirtschaftskrise.

1138 - Mit der Wahl Konrads III. wird das erste Mal ein Vertreter des schwäbischen Adelsgeschlechts der Staufer deutscher König.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: 10 junge Pinguine sind von Brandenburg nach Tschechien umgezogen. Sie stammen aus dem Spreewelten-Bad in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz). Bei den Vögeln handelt es sich um Jungtiere, die im vergangenen Jahr in der 400 Quadratmeter großen Pinguin-Anlage des Erlebnis-Bades geschlüpft sind.

GEBURTSTAGE

1977 - Paul Cattermole (40), britischer Sänger («S Club 7»)

1957 - Robert Harris (60), britischer Journalist und Schriftsteller («Enigma», «Vaterland»)

1952 - William Boyd (65), britischer Schriftsteller («Ruhelos»)

1947 - Walter Röhrl (70), Automobilsport, zweifacher Rallye- Weltmeister

1792 - John Herschel, britischer Astronom, veröffentlichte einen großen Sternenkatalog, der die Grundlage für alle späteren Kataloge diese Art bildet, gest. 1871

TODESTAGE

2013 - Damiano Damiani, italienischer Filmregisseur («Allein gegen die Mafia»), geb. 1922

2006 - Gordon Parks, amerikanischer Regisseur und Fotograf («Shaft»), geb. 1912