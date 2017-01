Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Januar 2017:

1. Kalenderwoche

8. Tag des Jahres

Noch 357 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Erhard, Gudula, Heinrich, Severin

HISTORISCHE DATEN

2016 - Rund 70 Jahre nach dem Tod Hitlers erscheint wieder eine Ausgabe von «Mein Kampf» - als historisch-kritische Ausgabe mit umfangreichen Kommentaren. Unkommentierte Ausgaben bleiben in Deutschland weiterhin verboten.

2015 - In Sri Lanka gewinnt Maithripala Sirisena überraschend die Präsidentenwahl.

2012 - Das Containerschiff «Rena» bricht drei Monate nach seiner Havarie vor Neuseeland auseinander.

2007 - Das Oberlandesgericht Hamburg verurteilt den Marokkaner Mounir El Motassadeq, einen Helfer der Todespiloten des 11. September 2001, wegen Beihilfe zum Mord und Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung zu 15 Jahren Haft.

1997 - Der niederländische Elektronikkonzern Philips beendet sein verlustreiches Engagement bei der Grundig AG.

1973 - Die Sowjetunion startet die unbemannte Weltraumsonde «Luna 21».

1950 - Flüchtlinge und Vertriebene gründen die Partei «Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE)».

1912 - In Südafrika wird der South African Native Congress, der spätere «African National Congress» (ANC), gegründet.

1198 - Lothar von Segni wird zum Papst gewählt. Unter dem Namen Innozenz III. vollendet er die geistlich-weltliche Führungsstellung des mittelalterlichen Papsttums.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: In der spanischen Gemeinde Lepe wurde ein modernes Krankenhaus gebaut - das aber weder über eine Zufahrtstraße noch über Strom- und Wasser-Versorgung verfügt. In den kürzlich fertiggestellten Bau in Andalusien wurden 21 Millionen Euro investiert.

GEBURTSTAGE

1972 - Paul Panzer (45), deutscher Comedian und Schauspieler («Invasion der Verrückten»)

1947 - David Bowie, britischer Rocksänger («Heroes», «Let's Dance», «China Girl»), gest. 2016

1942 - Stephen Hawking (75), britischer Mathematiker und Astrophysiker («Eine kurze Geschichte der Zeit»)

1937 - Shirley Bassey (80), britische Sängerin («Goldfinger», «Big Spender», «Diamonds are forever»)

1909 - Willy Millowitsch, deutscher Sänger und Schauspieler («Schnaps, das war sein letztes Wort»), gest. 1999

TODESTAGE

1938 - Christian Rohlfs, deutscher Maler («Wiesenabhang»), geb. 1849

1642 - Galileo Galilei, italienischer Astronom, Verfechter des heliozentrischen Weltbildes, geb. 1564