Freund findet 22-Jährige tot in Dusche

Ein mysteriöser Fall beschäftigt die Polizei im schwäbischen Landkreis Lindau am Bodensee. Eine junge Frau verabschiedet sich in die Mittagspause und kehrt nicht zurück. Ihr Freund findet ihre Leiche in der Dusche der gemeinsamen Wohnung. Eine Obduktion ergibt: Sie wurde ermordet. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Todesursache: Gewalteinwirkung

Wie der Münchner "Merkur" berichtet, lebt Steffi S. zusammen mit ihrem Freund in einem Ort der bayerischen Gemeinde Weißenberg. Sie arbeitet in einer Kanzlei. Am Montag kehrt die 22-Jährige nicht aus ihrer Mittagspause zurück. Der Chef alarmiert ihren Lebensgefährten. Als der in die gemeinsame Wohnung kommt, findet er seine Freundin leblos in der Dusche. Wie die Polizei mitteilt, starb sie "aufgrund Gewalteinwirkung".



Inzwischen hat die Kriminalpolizei Lindau eine 15-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Möglicherweise, so heißt es seitens der Polizei, hat die junge Frau ihren Mörder gekannt.