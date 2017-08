Bei einem Autounfall im Süden Australiens sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen, unter Ihnen ein 21-jähriger Deutscher. Wie die Polizei mitteilte sei der Wagen in der Nacht von der Straße abgekommen, habe sich dann überschlagen und sei dann und in mehrere Bäume gekracht. Ein 19-jähriger Brite schwebt derzeit noch in Lebensgefahr, ein zweiter Deutscher trug leichtere Verletzungen davon. Ursache des Unfalls war offenbar Alkohol am Steuer. Wie die Polizei mitteilte hatten alle fünf Autoinsassen zuvor getrunken.