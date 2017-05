Das sind die fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands

Mit dem Fahrrad zur Arbeit oder eine kleine Radtour am Wochenende: Das ist aus Radlersicht weiterhin am besten in Münster möglich. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) nahm in seinem Fahrradklima-Test über 500 Städte unter die Lupe und kürte jetzt die Spitzenreiter in Sachen Fahrradfreundlichkeit. Die Westfalenmetropole liegt damit zum siebten Mal in Folge auf dem ersten Platz des Gesamtrankings.

Spitzenreiter und Aufholer

Im Herbst 2016 wurden bundesweit rund 120.000 Radfahrer befragt, unter anderem zu den Themen Sicherheit und Rad-Infrastruktur in ihrer Stadt. Das Münsterland schneidet besonders gut ab: Neben Münster, dem unangefochtenen Spitzenreiter in der Kategorie der Großstädte (> 200.000 Einwohner), sicherte sich auch Bocholt (Kategorie 50.000 bis 100.000 Einwohner) einen Platz ganz oben auf dem Treppchen. Reken schnitt unter den Kommunen mit weniger als 50.000 Einwohnern besonders gut ab und erreichte mit einer Bewertung von 1,86 sogar das beste Gesamtergebnis.



Neu unter den Spitzenreitern ist Göttingen (Kategorie 100.000 bis 200.000 Einwohner), teilte das Bundesverkehrsministerium am Freitag in Berlin zur Präsentation des Fahrradklima-Tests mit. Neben den Spitzenreitern haben die Tester "Aufholer" gekürt. Das sind Städte, die im Vergleich zum Test 2014 aus der Sicht der Radler die größten Verbesserungen erreichten. Dazu zählen aktuell Bochum, Marburg, Wuppertal und Augsburg.

Unsicherheit bei deutschen Radfahrern

Das wahrgenommene Fahrradklima in deutschen Städte und Gemeinden verschlechterte sich seit der Umfrage von 2014 insgesamt leicht. Genervt sind Radfahrer vor allem von Baustellen oder Falschparkern auf Radwegen, ungeeigneten Ampelschaltungen und zu schmalen Radwegen. Mehr als 60 Prozent fühlen sich beim Radfahren nicht sicher. Auch der massenhafte Fahrraddiebstahl wird in fast allen Städten als schwerwiegendes Problem wahrgenommen.

Der ADFC forderte wesentlich höhere Investitionen in den Radverkehr. "Deutsche Städte brauchen deutlich mehr Platz und Geld für den Radverkehr", erklärte Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork. Nötig seien Pro-Kopf-Investitionen von 30 Euro pro Jahr. "In Deutschland liegen wir fast überall deutlich unter fünf Euro und malen schmale Streifen auf die Straße."



Der vom Bundesverkehrsministerium unterstützte Fahrradklima-Test, der bereits zum siebten Mal veröffentlicht wurde, stützt sich auf Umfragen unter Radfahrern. An der Auswertung nahmen 539 Städte teil, aus denen eine Mindestanzahl von Antworten vorlag.

Ranking: Top 10 der fahrradfreundlichsten Städte mit über 200.000 Einwohnern

Rang Stadt Bewertung 1 Münster 3,07 2 Karlsruhe 3,09 3 Freiburg im Breisgau 3,28 4 Bremen 3,51 5 Hannover 3,55 6 Kiel 3,61 7 Braunschweig 3,67 8 Rostock 3,67 9 Leipzig 3,69 10 Oberhausen 3,69