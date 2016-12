Es war eine schöne Idee: Pünktlich zum 375. Geburtstag Montreals sollte die kanadische Stadt mit einem Weihnachtsbaum geschmückt werden, der nicht nur der größte in ganz Kanada, sondern sogar noch größer als der traditionelle Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York würde. Nun, wie das bei guten Ideen manchmal so ist, geht in der Ausführung gerne mal etwas schief. So auch in Montreal.

Erstens: Der Baum ist zwar der größte in ganz Kanada, mit einer Höhe von 21 Metern ist er aber immer noch sieben Meter kleiner als der 28-Meter-Baum in New York. Zweitens: Der Baum ist hässlich. Anders kann man das leider nicht sagen. Krumm gewachsen, ohne richtige Spitze, einfach weit entfernt davon, wie ein perfekter Weihnachtsbaum auszusehen hat. Das sorgt im Netz für einigen Spott.

nothing like a nice flat top christmas tree in montreal's artistic area. give is character.. #thetophattree pic.twitter.com/i4hoyB8RT6 — Bagel Boinker (@rickyfranc0) 6. Dezember 2016 Looks like the city of Montréal sub-contracted it Christmas tree to Charlie Brown. pic.twitter.com/Nlgtcrsabm — Francois Nantel (@FNantel) 4. Dezember 2016

Zum Vergleich hier ein Bild des großen Vorbilds: der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York.

Fullscreen

Ein Passant wird auf der kanadischen Nachrichtenseite "Global News CA" mit den Worten "Sie hätten sich einfach mehr Mühe geben sollen" zitiert. Nicht nur der Wuchs des Baumes, auch sein Schmuck wird kritisiert. Denn während an dem amerikanischen Baum 50.000 bunte LED-Lämpchen leuchten, wurde die kanadische Version neben ein paar Lichtern von Wimpeln geschmückt, die dieselbe Form wie das Logo der Einzelhandelskette Canadian Tire haben.

There's plenty to criticize, but I think the worst thing about the Montreal tree are the Canadian Tire decorations. pic.twitter.com/OR3qONDeSO — Graeme Hamilton (@grayhamilton) 6. Dezember 2016

Manche Betrachter werden sogar richtig zynisch, wenn sie den Baum kritisieren: "Montreals Weihnachtsbaum sieht aus, als wäre er gerade erst aus der Weihnachtsbaum-Reha entlassen worden und könnte gut ein bisschen Kleingeld für die Busfahrt nach Hause gebrauchen."

Montreal's Christmas tree looks like it was just released from Xmas tree rehab and needs any spare change you might have for a bus ride home pic.twitter.com/DbcHdy28M6 — zak (@zaktebbal) 6. Dezember 2016

Doch neben dem Spott gibt es auch Anerkennung für den etwas anderen Weihnachtsbaum. Schließlich muss es doch auch für krumme Bäume einen Ort geben!