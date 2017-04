AfD wählt Alexander Gauland und Alice Weidel zum Spitzenduo

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 13.38 Uhr: AfD wählt neues Spitzenduo +++

Die AfD schickt ihren Parteivize Alexander Gauland und die baden-württembergische Ökonomin Alice Weidel als Spitzenduo in den Bundestagswahlkampf. Das beschloss der AfD-Bundesparteitag Sonntag in Köln. Für den Vorschlag stimmten 67,7 Prozent der Delegierten. Wenige Tage zuvor hatte Parteichefin Frauke Petry ihren Verzicht auf eine Spitzenkandidatur erklärt.



Vorstandsmitglied Weidel sagte unter dem Beifall der Delegierten, die AfD werde sich "nicht den Mund verbieten lassen". Politische Korrektheit gehöre "auf den Müllhaufen der Geschichte", so die 38-jährige Volkswirtin. Gauland sagte an die Adresse von Petry gerichtet: "Wir brauchen Sie in der Partei und für den Wahlkampf." Er wisse, dass Petry am Samstag einen "schweren Tag" gehabt habe.

+++ 9.49 Uhr: Bayern will Grenzkontrollen mindestens bis Jahresende fortsetzen +++

Bayern will die Kontrollen an der Grenze nach Österreich trotz sinkender Flüchtlingszahlen über die Bundestagswahl hinaus fortsetzen. "Die Kontrollen werden mindestens bis Jahresende weitergeführt", sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) der "Bild am Sonntag". "Würden wir sie beenden, wäre das ein Signal an die ganze Welt: Deutschland ist wieder offen. Das wollen die Menschen in unserem Land nicht."

Ein Ende der Kontrollen sieht Herrmann erst bekommen, wenn "ein wirksamer Schutz der EU-Außengrenzen steht". Dem CSU-Politiker zufolge wurden seit Januar an den bayerischen Grenzen rund 4500 Flüchtlinge aufgegriffen.

+++ 9.44 Uhr: Kein Geld: Bestatter lassen Verstorbenen am Straßenrand liegen +++

Weil er keine Angehörigen hatte, die für die Bestattungskosten aufkommen würden, hat ein griechisches Bestattungsunternehmen einen 86-jährigen Verstorbenen am Straßenrand liegenlassen. Der Mann war bei einem Brand in seinem kleinen Häuschen am Rande von Thessaloniki ums Leben gekommen, berichtete das Nachrichtenportal "Thestival".

Die Feuerwehr habe ihn tot aufgefunden und ein Bestattungsunternehmen verständigt, hieß es weiter. Als die Bestatter vor Ort erfuhren, dass der Mann alleinstehend und mittellos war, hätten sie den Leichensack am Straßenrand deponiert und seien davongefahren. Erst Stunden später gelang es der Polizei, ein anderes Bestattungsunternehmen zu organisieren, das die Leiche schließlich abholte.



+++ 9.40 Uhr: AfD-Parteitag fortgesetzt - Kür des Bundestagswahl-Spitzenteams +++

Ohne Protestaktionen ist der Bundesparteitag der AfD in Köln weitergegangen. Im Mittelpunkt steht die Kür des Spitzenteams, mit dem die rechtspopulistische Partei in den Bundestagswahlkampf ziehen will. Erwartet wird, dass sich die stellvertretenden Vize-Parteichefs Alexander Gauland und Beatrix von Storch zur Wahl stellen sowie Vorstandsmitglied Alice Weidel aus Baden-Württemberg.

Die Vorsitzende Frauke Petry hatte vor einigen Tagen überraschend erklärt, sie stehe nicht für eine Spitzenkandidatur bereit. Am Sonntag werden auch Richter und Ersatzrichter für das wichtige Bundesschiedsgericht gewählt. Außerdem soll final über das Wahlprogramm für die Bundestagswahl abgestimmt werden.

Ein Polizeisprecher sagte am Morgen: "Die Delegierten können ungehindert das Hotel erreichen." Es hätten sich keine Demonstranten versammelt, auch die Nacht sei ruhig geblieben. Die Polizei sei aber weiterhin mit einem Großaufgebot vor Ort. Am Samstagmorgen waren die AfD-Delegierten nur unter starkem Polizeischutz in das Tagungshotel in der Innenstadt gekommen.

+++ 9.34 Uhr: Fahranfänger verursacht Unfall - nach Sicherheitstraining +++

Vormittags Fahrsicherheitstraining, nachmittags Unfall mit Totalschaden: Ein 18-Jähriger ist in Bayern auf einer Landstraße von der Fahrbahn abgekommen. Nach Polizeiangaben überfuhr er eine Vielzahl an Betonpfosten einer Weinbauanlage, zahlreiche Rebstöcke wurden beschädigt oder zerstört. Laut Polizei hatte sich das Fahrsicherheitstraining des jungen Mannes am Vormittag aber bereits "gelohnt", weil er während des Unfalls keine Ausweichversuche unternahm und so einen möglichen Überschlag verhinderte. Der Fahranfänger blieb unverletzt.

+++ 8.06 Uhr: Präsidentschaftswahl in Frankreich beginnt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen +++

Unter einem beispiellosen Sicherheitsaufgebot hat in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahl begonnen. Die Wahllokale sind seit 8.00 Uhr geöffnet, in einigen Überseegebieten konnten die Menschen schon früher abstimmen. Rund 50.000 Polizisten und Gendarmen sowie rund 7000 Soldaten sind im Einsatz.

Fast 47 Millionen Staatsbürger sind aufgerufen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Staatschef François Hollande zu bestimmen. Zur Wahl stehen elf Kandidaten. Vier von ihnen haben nach Umfragen realistische Chancen, unter die beiden Bestplatzierten zu kommen und damit in die Stichwahl am 7. Mai einzuziehen: Der parteilose Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron, die Rechtspopulistin Marine Le Pen, der Konservative François Fillon und der Linkspartei-Gründer Jean-Luc Mélenchon.

+++ 8.05 Uhr: Marilyn Monroes letzte Villa steht zum Verkauf +++

Die Villa, in der Marilyn Monroe vor 55 Jahren tot aufgefunden wurde, steht zum Verkauf. 6,9 Millionen Dollar (rund 6,4 Millionen Euro) soll der künftige Besitzer nach Angaben der Maklerfirma Mercer Vine dafür bezahlen. Das im spanischen Stil erbaute Haus befindet sich in Brentwood, einem noblen Stadtteil von Los Angeles. Das 1929 gebaute Haus mit vier Schlafzimmern, einem Pool und großem Garten liegt am Ende einer ruhigen Sackgasse, hinter einer hohen Mauer versteckt.

+++ 4.54 Uhr: Umfrage bestätigt Abwärtstrend der Grünen +++

Die Grünen nähern sich der Fünf-Prozent-Marke. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, verlieren die Grünen einen Zähler und kommen nur noch auf sechs Prozent. Zuletzt erreichte die Ökopartei diesen Wert im September 2002. Zuvor hatte bereits der stern-RTL-Wahltrend die Ökopartei bei 6 Prozent taxiert, dem schlechtesten Wert seit 15 Jahren.

CDU und CSU können hingegen einen Punkt zulegen und liegen jetzt bei 36 Prozent. Damit baut die Union ihren Abstand zur SPD weiter aus. Die Sozialdemokraten stagnieren bei 31 Prozent. Auch Linke und AfD bleiben wie in der Vorwoche bei jeweils neun Prozent. Die FDP büßt einen Zähler ein und erreicht fünf Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen vier Prozent (plus ein Prozent).

+++4.44 Uhr: Touristin stürzt von Rügens Kreidefelsen in den Tod +++

Eine Touristin aus Hamburg ist von einem Kreidefelsen auf der Ostseeinsel Rügen in den Tod gestürzt. Die 21-Jährige machte mit ihrem Mann am Samstag einen Spaziergang im Nationalpark Jasmund, wie die Polizei mitteilte. An der steilen Felskante geriet die Frau ins Straucheln, verlor das Gleichgewicht und stürzte etwa 60 Meter tief auf die Felsen. Die Polizei sprach von einem tragischen Unglück.

+++ 2.46 Uhr: Regisseur Cameron gibt "Avatar"-Termine bekannt - erste Fortsetzung 2020 +++

Bis zum Dezember 2020 müssen sich die "Avatar"- Fans noch gedulden, erst dann soll die erste Fortsetzung des 3D-Fantasy-Spektakels in die Kinos kommen. Regisseur James Cameron (62) gab die offiziellen Starttermine für die vier geplanten Folgen bekannt. "Avatar 3" soll demnach im Dezember 2021 starten, gefolgt von Teil Vier zu Weihnachten 2024 und dem Finale im Jahr 2025.

Auf Facebook postete Cameron ein Foto von sich, umgeben von seiner über hundertköpfigen Crew. "Großartig, mit dem besten Team in der Branche zu arbeiten." Die Produktion von gleichzeitig vier Filmen werde jetzt beginnen. Die Darsteller Sam Worthington, Zoe Saldana und Sigourney Weaver sind wieder an Bord.

+++ 1.04 Uhr: Studie: Frauen leisten 60 Prozent mehr unbezahlte Arbeit als Männer +++

Der größte Teil unbezahlter Hausarbeit, Kinderbetreuung und Angehörigen-Pflege wird in Deutschland weiterhin von Frauen geleistet. Das bestätigt eine Studie, der zufolge Frauen für unentlohnte Hausarbeiten 60 Prozent mehr Zeit aufbringen als Männer. Über das Ergebnis des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Für die Fürsorge von Angehörigen wenden Frauen zwischen 18 und 64 Jahren demnach sogar mehr als doppelt so viel Zeit auf wie Männer. Zwar unterscheide sich die Gesamtarbeitszeit pro Woche inklusive der Wochenenden zwischen Männern (7 Stunden 40 Minuten täglich) und Frauen (7 Stunden 44 Minuten täglich) nur wenig, heißt es in der Studie. Männer in Vollzeit bekämen aber 73 Prozent ihrer Gesamtarbeitszeit bezahlt, teilzeitbeschäftigte Frauen nur 43 Prozent.