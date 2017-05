Gegen die Unterdrückung: Dieser Fernsehsender in Afghanistan ist nur für Frauen

Fertigmachen für den großen Auftritt. Shamela Rasooli muss noch schnell in die Maske, bevor ihre Sendung aufgezeichnet wird. Routine für Moderatorinnen und Moderatoren, möchte man meinen, doch in Rasoolis Heimat Afghanistan ist eine Frau vor der Kamera nicht selbstverständlich. Und dass mit "Zan TV" nun ein ganzer Fernsehsender für Frauen an den Start gehen soll, ist eine Sensation. "Es dürfte eine ziemliche Herausforderung werden, denn dieser Sender ist für Frauen gedacht und wir leben in einer männerdominierten Welt. Frauen und ihren Rechten wird keine Beachtung geschenkt. Dieser Fernsehsender wurde ins Leben gerufen, damit wir für die Rechte der Frauen kämpfen und ihnen eine Stimme geben können. Jeder soll sehen, dass Frauen auch in der Gesellschaft arbeiten können." Nachrichtensprecherinnen und Moderatorinnen gibt es zwar immer wieder im afghanischen Fernsehen, aber der gesellschaftliche Druck auf sie ist groß. Auch die 20-jährige Khatira Amadi hat das schon erlebt. "Seit ich im Mediengeschäft bin habe ich viele Probleme und sogar Drohungen bekommen. Sogar Verwandte von mir sind gegen meinen Job. Meine Onkel und Cousins sagen, ein Mädchen solle nicht beim Fernsehen arbeiten. Aber ich höre nicht auf sie." Gesendet wird aus einem Studio in Kabul. Viele der rund 50 Frauen im Team sind Studentinnen. Wie man einen Fernsehsender betreibt, sollen sie im Arbeitsalltag von den männlichen Technikern lernen. Hinter Zan TV steckt der Unternehmer Hamid Samar. Auf die Idee kam er, als er einen Moderator für einen Sender in der konservativen Provinz Nangarhar suchte und 80 Frauen sich für den Job bewarben. "Manchmal muss man Frauen einfach Gelegenheit bieten, zu arbeiten und sich zu beweisen." Das Programm von Zan TV soll ein breites Spektrum umfassen. Von Politik, Wirtschaft und Religion über Unterhaltung bis zu Gesundheits- und Erziehungstipps. Gesendet wird jeden Tag von sechs Uhr früh bis Mitternacht. Mit dem Start am Wochenende wird es spannend, wie das Publikum reagieren wird. Während der Taliban-Herrschaft bis 2001 durften Frauen in Afghanistan nur mit Burka das Haus verlassen und Mädchen war es verboten, zur Schule zu gehen.