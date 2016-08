Ein Land in tiefer Trauer. Knapp eine Woche nach dem Erdbeben in Mittelitalien wurde in dem völlig zerstörten Bergdorf Amatrice eine große Messe für die Opfer gefeiert. Mitten unter den Trauergästen der Ministerpräsident Matteo Renzi sowie der Präsident des Landes Sergio Mattarella. Zurzeit liegt die Zahl der Menschen, die bei dem Unglück ums Leben gekommen sind, Behördenangaben zufolge bei mindestens 292 - darunter auch viele Kinder. Um die Trauerfeier waren Diskussionen entbrannt, weil sie erst in dem weit größeren Nachbarort Rieti geplant waren. Aber die Einwohner von Amatrice forderten, dass die Messe dort zelebriert werden solle, wo die Menschen gestorben sind. Allein in Amatrice sind mindestens 230 Personen ums Leben gekommen. Hier die Stimmen von einigen der Trauergäste: "Wir sind aus dem gleichen Ort, wir kennen uns alle. Was uns verbindet, ist die Liebe zum Land, dieses Land hier, dass wir bedingungslos lieben." "Selbst wenn ich nicht alle Personen persönlich kannten. Aber man sah sich in der Bar, trank dort 'nen Kaffee, plauderte oder sah sich im Restaurant." Die Häuser können wieder aufgebaut werden. Aber die Menschen, die gestorben sind, werden für immer nur noch in den Erinnerungen ihrer Bekannten und Verwandten weiterleben. Das Erdbeben ereignete sich am frühen Mittwochmorgen um 3:36 Uhr. Das Epizentrum lag südöstlich von Perugia.