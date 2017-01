Ein weiteres Beweisstück stärkt den Verdacht gegen den mutmaßlichen Berlin-Attentäter: Die Waffe, die Anis Amri bei der Schießerei mit Polizisten in Italien nutzte, wurde auch verwendet, um wenige Tage zuvor den polnischen Lkw-Fahrer zu töten. Wie die italienische Polizei am Mittwoch mitteilte, ergaben ballistische Untersuchungen, dass der Lkw-Fahrer durch die Waffe starb, mit der Amri später bei Mailand das Feuer auf Polizisten eröffnete.

Anis Amri wurde in Italien erschossen

In Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden werde nun geprüft, ob die Waffe bei anderen Straftaten in Italien oder anderswo ebenfalls eingesetzt worden sei, erklärten die Beamten. Am 19. Dezember war mit einem Lastwagen ein Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verübt worden, bei dem zwölf Menschen getötet wurden. Der mutmaßliche Täter Amri soll zuvor den Fahrer des Lkw erschossen haben.

Der Tunesier wurde schließlich nach mehrtägiger Flucht über die Niederlande und Frankreich bei einer Polizeikontrolle in einem Vorort der norditalienischen Metropole Mailand erschossen, nachdem er selbst das Feuer eröffnet hatte. Zu dem Berliner Anschlag bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Ein IS-Bekennervideo stufte die Bundesanwaltschaft als echt ein.