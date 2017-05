Attentäter reiste über Düsseldorf nach Manchester

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 14.19 Uhr: Polizei sperrt Autobahn wegen sechs Entenküken +++

Sechs Entenkinder haben an der Mosel die Sperrung einer vielbefahrenen Autobahn verursacht. Die Tiere hatten in Trier die Überholspur der A 602 für einen Ausflug ausgewählt, wie die Autobahnpolizei in Schweich mitteilte. Weil dies zu gefährlichen Bremsmanövern bei Autofahrern führte, sperrte die Polizei den Abschnitt und fing die scheuen Küken ein. Die Beamten setzten sie am naheliegenden Moselufer wieder wohlbehalten aus. "Es wird davon ausgegangen, dass die Enteneltern ihre laut quakenden Küken wieder gefunden haben", hieß es im Polizeibericht.

+++ 13.20 Uhr: Polizei in Manchester stellt bei Razzien Gegenstände sicher +++

Die Polizei in Manchester hat bei Razzien in den vergangenen Tagen "mehrere Gegenstände" sichergestellt, die für die Ermittlungen wichtig sind. Das teilte der Polizeichef des Großraums Manchester, Ian Hopkins, Reportern mit. Weitere Details, um welche Gegenstände es sich handelt, nannte er nicht.

+++ 13.12 Uhr: Manchester-Attentäter in Düsseldorf umgestiegen +++

Der Attentäter von Manchester, Salman Abedi, ist nach Erkenntnissen der Polizei über den Flughafen Düsseldorf nach Großbritannien geflogen. Allerdings sei er auf seinem Reiseweg nach Manchester in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt nur umgestiegen und habe sich dafür kurzzeitig im Transit- beziehungsweise Sicherheitsbereich aufgehalten, teilte die Polizei mit. Bisher hätten die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen zu keinen weiteren Erkenntnissen über Kontakte des Mannes in das Bundesland geführt. Nähere Angaben wollte ein Sprecher nicht machen. Die Polizei in Düsseldorf und die NRW-Sicherheitsbehörden unterstützten die Ermittlungen der britischen Behörden zum Anschlag in Manchester, hieß es.

+++ 12.55 Uhr: Modeschöpferin Laura Biagiotti erleidet Herzstillstand +++

Die italienische Modedesignerin Laura Biagiotti ist nach einem Herzstillstand in ein römisches Krankenhaus gebracht worden. Die 73-Jährige liege seit Mittwochabend auf der Intensivstation der Klinik, wo es den Ärzten gelungen sei, sie zunächst wiederzubeleben, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf das Krankenhaus. Ihr Zustand sei kritisch.



Die gebürtige Römerin war bereits in den 1970er-Jahren dank ihrer elegant-femininen Kaschmirkollektionen international bekannt geworden und wird seither auch als "Queen of Cashmere" betitelt. Zudem hat Biagiotti, die mittlerweile einen Weltkonzern führt, zahlreiche Parfüms auf den Markt gebracht, darunter das weltbekannte "Roma". Seit den 1990er-Jahren wird sie von ihrer Tochter Lavinia unterstützt, die designierte Nachfolgerin an der Spitze des Labels.

+++ 12:41 Uhr: Polizei in Manchester gibt Entwarnung +++

Kurz nachdem die Manchester Polizei einen Armee-Einsatz im Stadtteil Hulme via Twitter gemeldet hat, gibt sie auch schon wieder Entwarnung: Der Grund für den Einsatz sei ein "verdächtiges Päckchen" gewesen, das sich jedoch als harmlos erwiesen habe. Die Absperrung sei mittlerweile aufgehoben worden.

Verwirrung hatte es zuvor um den Ort des Einsatzes gegeben. Die Polizei hatte zunächst erklärt, der Einsatz finde in einem College statt und diese Information kurze Zeit später widerrufen. "Wir bitten, die Verwirrung zu entschuldigen", heißt es auf Twitter.

UPDATE - This incident has now been deemed safe and the cordon has been removed. Apologies for any confusion. pic.twitter.com/xdE9jqODeN — G M Police (@gmpolice) 25. Mai 2017

+++ 12:03 Uhr: Terrorgefahr: Armee rückt zu Einsatz im Stadtteil Hulme aus +++

Drei Tage nach dem Terroranschlag von Manchester ist die britische Armee zu einem Einsatz in der nordenglischen Stadt beordert worden.

Via Twitter meldet die Polizei, der Einsatz finde in der Linby Street im Stadtteil Hulme, Manchester, statt. Ein Bombenräumdienst sei vor Ort. Mit dem Einsatz reagiere die Polizei auf einen Anruf, heißt es auf Twitter.

Anwohner sollten umgehend die Gegend verlassen, teilte die Polizei mit.

UPDATE - We can confirm the incident is on Linby Street in Hulme. — G M Police (@gmpolice) 25. Mai 2017

UPDATE - EOD have arrived — G M Police (@gmpolice) 25. Mai 2017

+++ 11.30 Uhr: Gefahr durch Terrorismus: Theresa May verkürzt Teilnahme an G7-Gipfel +++

Wegen der erhöhten Terrorgefahr in Großbritannien will Premierministerin Theresa May den G7-Gipfel auf Sizilien früher als geplant verlassen. Sie werde bereits am frühen Freitagabend nach Großbritannien zurückkehren, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Damit wird sie das Programm am Samstag verpassen. Nach dem Anschlag von Manchester, bei dem ein Attentäter am Montag mindestens 22 Menschen in den Tod riss, hat Großbritannien erstmals seit zehn Jahren die Terrorwarnstufe auf das höchste Niveau ("critical threat level") angehoben.

+++ 08.45 Uhr: Attentäter reiste von Düsseldorf nach Manchester +++

Der Manchester-Attentäter Salman Abedi ist nach einem Bericht von "Focus Online" vier Tage vor dem Anschlag von Düsseldorf aus in die britische Stadt geflogen. Das hätten Berliner Sicherheitskreise bestätigt. Zudem sei der Mann bereits 2015 von Frankfurt am Main aus nach Großbritannien gereist. Offenbar sei er damals zuvor bei einer paramilitärischen Ausbildung in Syrien gewesen, habe Scotland Yard dem Bundeskriminalamt (BKA) mitgeteilt.

Dem Bericht zufolge war Abedi namentlich nicht in internationalen Fahndungssystemen erfasst. Er habe auch auf keiner Beobachtungsliste gestanden, mit denen Reisebewegungen verdächtiger Islamisten erfasst werden.



"Die Szene ist international eng verflochten", sagte ein BKA-Experte dem "Focus". "Wir müssen klären, ob Abedi in Syrien Leute kennengelernt hat, die er jetzt in NRW oder Hessen getroffen hat."





+++ 06.29 Uhr: Fünf Killerwale in Neuseeland gestrandet +++

An einem Strand in Neuseeland sind fünf Killerwale verendet. Die Tiere - auch Orcas oder Schwertwale genannt - waren aus ungeklärter Ursache am Strand von Cape Runaway auf der Nordinsel des Pazifikstaats ins seichte Wasser geschwommen, wie die Naturschutzbehörde DOC am Donnerstag mitteilte. Dort starben sie dann. Ein einziger Wal aus der Gruppe von insgesamt sechs Tieren konnte von Helfern zurück ins Meer befördert werden.



Die toten Orcas sollen nun mit Unterstützung von Maori, der neuseeländischen Ureinwohner, beerdigt werden. Killerwale gehören - trotz des Namens - zur Familie der Delfine. Ihr Bestand vor den Küsten Neuseelands gilt als gefährdet. Nach Angaben des Department of Conservation (DOC) gibt es davon nur noch etwa 150 bis 200.



Im Februar waren einem Strand von Neuseelands Südinsel mehr als 300 andere Wale gestrandet, eines der schlimmsten Walsterben der vergangenen Jahrzehnte. Über die Ursache wird immer noch gerätselt.

+++ 04.04 Uhr: Facebook reagiert auf Vorwürfe und ändert Angebot zu Top-Themen +++

Nach Kritik an den angebotenen Top-Themen bei Facebook hat das soziale Netzwerk sein System überarbeitet. Es würden nun im Wechsel verschiedene Websites angeboten, teilte Facebook am Mittwoch mit. Dem sozialen Netzwerk war vorgeworfen worden, seine Milliarden Nutzer einseitig zu informieren beziehungsweise sie nur in ihren eigenen Meinungen zu bestärken.

Das neue Design bei Facebook wird die ausgewählten Top-Themen (trending topics), die den Nutzern angeboten werden, nicht ändern. Allerdings werden den Nutzern nun mehr und unterschiedlichere Medien-Websites zur Information angeboten. "Wir haben die Seite neu gestaltet, um es einfacher zu machen, andere Publikationen zu entdecken, die über die Geschichte berichten", erklärte Facebook. Ziel sei es, dass sich die Menschen besser informiert fühlten.

+++ 02.55 Uhr: Drei Tote in Wohnheim in Wuppertal - Festnahmen am Tatort +++

In einem Wohnheim in Wuppertal-Elberfeld hat ein Spezialkommando der Polizei drei Leichen gefunden. "Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus", sagte eine Sprecherin der Polizei am frühen Donnerstagmorgen. Zwei Tatverdächtige wurden am Mittwochabend noch am Tatort - einer sozialtherapeutischen Einrichtung - festgenommen. "Die beiden Männer wurden bisher noch nicht verhört", sagte die Sprecherin weiter. Zu den Hintergründen hieß es: Der Bluttat sei vermutlich ein heftiger Streit vorangegangen. "Die Lage ist noch unübersichtlich", betonte die Sprecherin. Deswegen gebe es zunächst keine weiteren Details. Eine Mordkommission übernahm in der Nacht die Ermittlungen.