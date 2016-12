In der australischen Hauptstadt Canberra ist am Donnerstag ein Lieferwagen mit Gasflaschen detoniert. Die Explosion ereignete sich vor dem Hauptquartier einer konservativen christlichen Lobbygruppe. Offenbar hatte der Fahrer des Wagens die Gasflaschen absichtlich in Brand gesteckt. Die Polizei vernahm den schwerverletzten Mann im Krankenhaus. O-TON MARK WALTERS, POLIZEI CANBERRA: "Wir sind mitten in den Ermittlungen und dazu gehört auch, die Motivation zu verstehen. Aber bei der Vernehmung des Fahrers haben wir herausgefunden, dass die Tat nicht politisch, religiös oder ideologisch motiviert war." Die christliche Lobbygruppe sieht das jedoch anders. Die Gruppe hatte sich gegen Abtreibungen und die gleichgeschlechtliche Ehe positioniert. Danach hätten mehrere Mitglieder Mord- und Gewaltandrohungen erhalten, so der Sprecher der Gruppe. Man werde sich aber nicht einschüchtern lassen.