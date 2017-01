Ein riesiges Salzwasserkrokodil hat Bewohner und Ordnungshüter der australischen Kleinstadt Karumba zu Silvester in Atem gehalten. Wie die britische Zeitung "The Guardian" berichtet, tauchte das Reptil an Silvester vor einem Privatgrundstück auf und machte zunächst keinerlei Anstalten sich zurück ins Meer zu bewegen. Fotos der örtlichen Polizei zeigen das kaltblütige Tier, wie es sich in der Sonne aufwärmt.



Mit Gabelstapler in ein Boot gehievt

Offenbar musste die Polizei improvisieren, um zu verhindern, dass das Tier zu einer Gefahr für die Bewohner wird. Die Beamten hatten zunächst versucht, das dreieinhalb Meter lange Krokodil mit einer Barrikade aus Mülltonnen und Heuballen zurück ins Meer zu dirigieren, hieß es in einer Pressemitteilung. Doch das Reptil wollte offenbar noch nicht in sein angestammtes Territorium zurückkehren. Also entschloss man sich, es gleich komplett einzuschließen und zu warten, bis Wildhüter aus dem 700 Kilometer entfernten Cairns zur Stelle waren, um es einzufangen.



Fullscreen





Ein kurzes Video, das auf der Videoplattform Youtube hochgeladen wurde, zeigt das Tier hinter der improvisierten Mülltonnen-Barrikade. Als die Beamten der australischen Wildschutz-Behörde eintrafen, wurde das Krokodil dann kurz vor dem Neujahrs-Countdown mit einem Gabelstapler in ein Boot verladen und in eine Aufnahmestation gebracht, wie der " Guardian" berichtet. Die Umweltbehörde wolle nun versuchen, ein neues Zuhause für das Krokodil zu finden, das offenbar keine Scheu vor Menschen hat.



Ein Anwohner berichtete dem australischen TV-Sender ABC, dass so ein Vorfall durchaus ungewöhnlich sei. "Wir sind schon seit zehn Jahren hier. Dass ein Krokodil auf die Straße läuft, wo Menschen leben, haben wir jedoch noch nie erlebt." Laut "Guardian" ist das Krokodil eines von insgesamt 400 Tieren, die die Wildschutzbehörde im Jahr 2016 einfangen musste, weil diese den Menschen zu nahe kamen. Zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Salzwasserkrokodile in der Region fast bis zur Ausrottung gejagt. Ihre Zahl war damals auf nur noch 3000 Exemplare gesunken. Seitdem sie 1971 unter Schutz gestellt wurden, haben sich die Bestände der Region auf bis zu 100.000 Tiere erholt.