Balis Vulkan Mount Agung steht kurz vor dem Ausbruch

Noch liegt der Vulkan Mount Agung relativ ruhig da, nur ein kleines Wölkchen könnte andeuten, was sich hier anbahnt. Denn die Experten gehen davon aus, dass der Vulkan auf Bali bald ausbrechen könnte und warnen daher die Bevölkerung. Rund 135.000 Personen mussten ihre Häuser verlassen. Ein Sprecher der Polizei beschreibt die Lage am Samstag: "Was wir heute bisher getan haben, ist es mit den Leuten zu sprechen und ihnen zu sagen, welche Bereiche evakuiert werden sollen und welche Bereiche nicht. Das ist es, was wir heute auch weiterhin tun werden." Der örtliche Chef-Vulkanologe Gede Suwardika mit seinen Beobachtungen vom Freitag: "In den letzten zwei Tagen ist der Rauch, der aus dem Krater kam, dicker geworden. Das zeigt, dass es eine Verschiebung in der Oberfläche des Kraters gab und dass sich die Schwefelaustrittspunkte weiter ausbreitet haben." Nach Angaben der Behörden ist zurzeit das Problem, dass die Menschen, die bereits ihre Wohnungen verlassen hatten, wieder zurückwollen und sich zum Teil nicht an die Anweisungen halten. Doch die höchste Warnstufe, und damit das Risiko über eine mögliche große Eruption des Vulkans Mount Agung auf Bali, bleibt vorerst bestehen.