In der spanischen Großstadt Barcelona ist ein Kleintransporter nach offiziellen Angaben in eine Menschengruppe gerast. Dabei hat es Medienberichten zufolge am Donnerstag mehrere Tote und zahlreiche Verletzte gegeben. Die Behörden haben die Menschen in Barcelona aufgerufen, die Gegend um Plaça De Catalunya zu meiden. Medienberichten zufolge soll Fahrer des Transporters zu Fuß auf der Flucht sein. Die U-Bahnhöfe in der Nähe des Vorfalls wurden geschlossen werden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.