Der für den mutmaßlichen Terroranschlag in Berlin verwendete Laster könnte polnischen Medien zufolge am Montagnachmittag in Berlin entführt worden sein. Demnach habe es ab Mittag keinen Kontakt mehr zum polnischen Fahrer des Lkw gegeben. Der Wagen hatte Stahl aus Italien geladen, der nach Berlin transportiert werden sollte.



Ein Vertreter des Lkw-Unternehmens äußerte die Vermutung, dass jemand am Montag mehrfach geübt hat, das Fahrzeug zu starten. Der leitende Speditionsmitarbeiter Lukasz Wasik sagte dem Internetportal money.pl, jemand habe den Laster am Montag mehrfach gestartet. "Es ist, als hätte jemand geübt, ihn zu fahren", sagte Wasik.

Berlin: Nachmittags mehrfach gestartet

Eigentlich habe der Laster am Montag stehen bleiben sollen, um auf seine Entladung am Dienstag zu warten, führte Wasik aus. Nach den von ihm überprüften GPS-Daten aus dem Lastwagen habe jemand aber um 15.44 Uhr den Motor gestartet und weitere Male um 16.52 Uhr und um 17.37 Uhr. Der Lastwagen sei aber nicht weggefahren. Um 19.34 Uhr habe sich der Lkw dann aber in Gang gesetzt. Gegen 20.00 Uhr war das Fahrzeug in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast, erfasste mehrere Menschen, zerstörte Buden und kam schließlich zum Stehen.



Dabei wurden nach neuen Polizeiangaben zwölf Menschen getötet und 48 weitere verletzt. Die Polizei geht nach jetztigem Ermittlungsstand von einem Terroranschlag aus. Ein Verdächtiger wurde nach Polizeiangaben festgenommen, bei dem es sich um den Fahrer des Todes-Lkw handeln soll. In dem Fahrzeug wurde ein toter polnischer Staatsbürger auf dem Beifahrersitz gefunden. Ob es sich dabei um den Speditionsmitarbeiter handelt, ist noch nicht bestätigt.



Ersten Meldungen zufolge soll der Mann bei dem Aufprall des Lasters gestorben sein. Auf Bildern ist die zerstörte Frontscheibe des Lasters zu sehen. Auf der Beifahrerseite haben sich Gegenstände durch die Scheibe gebohrt. Am Dienstagvormittag berichten mehrere Medien, der Mann soll erschossen worden sein. Laut "Spiegel Online" bestätigte Brandenburgs Innenminister Schröter, dass einer der zwölf Toten erschossen wurde. Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe übernahm die Ermittlungen.









Lastwagen rast in Weihnachtsmarkt: Die Bilder vom Breitscheidplatz Fullscreen