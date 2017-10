Diebe stehlen Stempel und Blankodokumente der Ausländerbehörde

In Berlin sind Unbekannte in eine Dienstgebäude der Ausländerbehörde eingebrochen. Sie haben dabei diverse Stempel und Blankodokumente entwendet. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass der oder die Täter vier Büros durchwühlt und dabei unter anderem einen Stahlschrank aufgehebelt hätten, in dem sich die Papiere und Siegel befanden. Der genaue Zeitpunkt der Tat ist bisher nicht bekannt, die Spuren des Einbruchs wurden am Montagmorgen gegen 05.45 Uhr bemerkt.

Hauptstandort der Berliner Ausländerbehörde durchwühlt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor. Beim betroffenen Gebäude handelt es sich der Polizei zufolge um den Hauptstandort der Berliner Ausländerbehörde am Friedrich-Krause-Ufer im Stadtteil Tiergarten.