Der Berliner Breitscheidplatz am Mittwochmorgen. Wo vor wenigen Tagen Lebkuchen und Glühwein verkauft wurde herrschen heute Betroffenheit und Trauer. Auch zwei Tage nach dem verheerenden Anschlag für manche nur schwer zu begreifen: O-TON KATA PELZERZ, PASSANTIN: "Ich weiß nicht, ich glaube, das ist noch ziemlich surreal. Ich weiß, ich wohne zehn Minuten von hier entfernt, ich habe ein kleines Kind zuhause. Es hätte einfach alles auch anders laufen können es hätte auch ne Bombe sein können anstatt nur ein LKW. Es hätten mehr als nur zwölf Menschen darunter leiden können. Ich weiß nicht, bedeutet mir einfach was hierher zu kommen. Für meine Stadt stark zu sein." Unterdessen fahndet die Polizei nach dem Fahrer und etwaigen Hintermännern des Anschlags. Offenbar gibt es dabei nun eine heiße Spur. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten haben die Ermittler in der Kabine des Lkw Ausweisdokumente gefunden. Sie sollen von einem etwa 24 Jahre alten Tunesier stammen. Der Mann werde nun bundesweit gesucht. Von den Sicherheitsbehörden gab es bislang keine offizielle Bestätigung. Bislang geht die Polizei offiziell nur davon aus, dass der Täter möglicherweise bewaffnet und verletzt sei. Deshalb suche man insbesondere in Krankenhäusern nach ihm.