Starker Regen und Gewitter haben am Samstagnachmittag für teils schwierige Verhältnisse auf Berlins Straßen gesorgt. Zahlreiche Straßenzüge, etwa in Berlin-Marzahn, waren überflutet. Mancherorts liefen Keller voll oder Bäume stürzten um. Der S-Bahn-Verkehr in der Hauptstadt musste teilweise unterbrochen werden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde zwischenzeitlich der Ausnahmezustand erklärt. In Berlin kam es am Samstag zu über 400 Einsätzen.