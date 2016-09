Der Japaner Akiyoshi Kitaoka lehrt Psychologie an einer Universität in Kyoto. Sein Spezialgebiet sind optische Täuschungen. Der Mann weiß genau, was wir sehen können, sehen wollen oder was wir ausblenden. Kitaoka postet regelmäßig Beispiele seiner Arbeit auf seiner Facebook-Seite. Nicht jedes Bild funktioniert bei jeden gleich. Die Wahrnehmung der Menschen unterscheidet sich.



Wie funktioniert das? Es ist ähnlich, wie das Lesen dieser Textzeile. Das Wort, auf dem die Augen gerade ruhen, ist scharf. Viel schwieriger ist es, Wörter am Anfang oder Ende einer Zeile gleichzeitig zu lesen, ohne die Augen zu bewegen. Die Wörter beginnen zu verschwimmen. Wer sich im oberen Bild auf einen Punkt konzentriert, dem spielt das Gehirn einen Streich. Es füllt die Umgebung des Punktes, auf den wir starren, eigenständig auf. Durch die Symmetrie der grauen Linien auf weißem Hintergrund verschwinden die schwarzen Punkte dabei. Ähnlich funktionieren die anderen Beispiele.

Können Sie alle zwölf Punkte gleichzeitig sehen?

Fullscreen





Sehen Sie hier 13 weiße Punkte?

Fullscreen





Könne Sie alle Quadrate mit den grauen Punkten gleichzeitig sehen?

Fullscreen





Dreht sich was?

Fullscreen